Смотрите Вести в 14:30: Суздальский кремль на время стал декорациями для Александринского...

Смотрите "Вести" в 14:30: Суздальский кремль на время стал декорациями для Александринского театраЗима близко- Гарантия - 30 лет, или, вернее, зим. Во Владимире перекладывают магистральный трубопровод. Как городские коммуникации готовят к холодам?Музыкальная феерия- Прикоснуться к великой музыке...Фестиваль "Альма Матер. Новые имена" - впервые в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале.История любви- И Суздальский кремль на время стал декорациями для Александринского театра. Уникальная постановка о житие Блаженной Ксении Петербугской.