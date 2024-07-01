Специалисты рассказали владимирцам, полезны ли готовые завтраки для детей Маркетологи внедрили...

Специалисты рассказали владимирцам, полезны ли готовые завтраки для детейМаркетологи внедрили нам, что хлопья и мюсли — это полезный и вкусный завтрак для детей. Однако мало, кто заглядывает в состав и смотрит на количество сахара, указанного на коробке.В проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание» рассказали, почему не стоит каждый день включать в детский рацион готовые завтраки.К продуктам с высоким содержанием «быстрых» углеводов относятся не только кондитерские изделия и сладкие газированные напитки, но и готовые завтраки (глазированные, с медом), десерты (в том числе мороженое), а также нектары и даже натуральные соки и мед.Содержание сахара в готовых завтраках для детей может быть разным, поэтому важно обращать внимание не только на количество сахара, но также на наличие красителей и ароматизаторов.По нормативам потребление добавленного сахара у детей не должно превышать 10% от общей калорийности суточного рациона. Но по итогам проведенных исследований, фактическое потребление добавленного сахара у детей 3-7 лет в среднем составляет 14,5%, у подростков – 13%.Диетологи рекомендуют: утром ребенок должен полноценно завтракать, чтобы у него были силы и энергия. Только после полезной еды можно угостить его чем-то сладким.Любопытно, что утренний прием пищи является профилактикой возникновения избыточного веса у детей и подростков. Приобретенная привычка защитит от ожирения и во взрослом возрасте.Сухие завтраки (мюсли, хлопья, шарики и звездочки с молоком или же йогуртом) можно предложить ребенку 2-3 раза в неделю. В остальные дни лучше готовить кашу на молоке, йогурты с фруктами, омлет или яичницу, запеканкуФото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений