Директор Владимирского филиала «Т Плюс» и Роман Сорокин и заместитель главы администрации областного центра Глеб Серёгин проверили ход реконструкции теплосетей на стратегическом для города участке.

Директор Владимирского филиала «Т Плюс» и Роман Сорокин и заместитель главы администрации областного центра Глеб Серёгин проверили ход реконструкции теплосетей на стратегическом для города участке.Новые технологииРаботы по техническому перевооружению ведутся на магистрали, которая питается от Владимирской ТЭЦ-2 и снабжает горячей водой жителей улиц 1-ой Пионерской, Мира, Усти-на-Лабе, Северная, Фейгина, Крупской, Полины Осипенко. А это 242 дома, более 16 тысяч потребителей, четыре детских сада, четыре больницы, 10 образовательных учреждений и 16 административных зданий.Реконструкцию здесь не проводили около 20 лет, поэтому трубам срочно требуется замена. Новые «артерии» диаметром 700 мм имеют ряд преимуществ перед их прежними собратьями. К примеру, современную сеть укладывают одновременно с утеплителем, что продлевает срок ее службы до 30 лет и защищает от коррозий. Кроме того, трубы оснастили специальными датчиками. В случае неполадки диспетчеры оперативно смогут определить место поломки. В ближайшее время это «ноу-хау» не понадобится, заверили в мэрии, однако через несколько десятилетий поможет избежать крупных дефектов.- Цифровизация - это тренд сегодняшнего дня. Одна из особенностей новых труб заключается в том, что можно удалённо отслеживать их состояние. И в случае каких-либо инцидентов, будет сразу понятно, где именно произошла утечка, что позволит нам оперативно и быстро решать проблемы, - рассказал Глеб Серёгин.С заботой о жителяхГлавное - во время ремонтных работ горячую воду в домах жителей не отключали, она поступает владимирцам через резервный трубопровод.- В обход сети у нас прокладывается так называемый байпас, через который мы обеспечили подачу горячей воды. Поэтому никаких неудобств люди не претерпели, - объяснил Роман Сорокин.Всего на участке заменят около 600 погонных метров. Как только работы будут окончены, приступят к благоустройству: специалисты уложат новый асфальт, установят бордюр. Мероприятия должны завершить до 31 августа. Однако специалисты обещают сдать объект досрочно.К слову, в текущем сезоне заменят теплормагистрали еще на нескольких участках: в частности, на проспектах Ленина и Строителей областного центра, а также на шести магистралях разводящих сетей. Также в этом году обещают модернизировать две котельные.Реклама.