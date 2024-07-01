УАЗ Патриот от Народного фронта спас владимирских бойцов в зоне СВО В ночи, на Херсонском...

УАЗ "Патриот" от Народного фронта спас владимирских бойцов в зоне СВОВ ночи, на Херсонском направлении они наткнулись на вражескую мину и несколько дронов. Мина повредила машину, однако, установленная на УАЗе система радиоэлектронной борьбы не дала вражеским дронам атаковать.Машину починим, - говорят бойцы. Главное - все живые вернулись с задания.- Мы вытащили из Казачек...Народный фронт, в первую очередь, спасибо