Уголовное дело по факту массового отравления в ковровской пиццерии «То-То» прекращено. 50-летнюю управляющую кафе судили за несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил. В марте

Уголовное дело по факту массового отравления в ковровской пиццерии «То-То» прекращено. 50-летнюю управляющую кафе судили за несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил. В марте прошлого года 24 человека, в том числе 12-летний ребенок отравились бизнес-ланчем. Этой историей заинтересовался следственный комитет области и начал проверку. Позже к нему присоединилась и прокуратура. Вместе с Роспотребнадзором они проверили ещё 4 торговых