Трое гороховецких спасателей помогли пьяной девушке, тонущей в Клязьме в районе Черной песчины. Купание в том месте запрещено, отмечают в пресс-службе министерства региональной

Трое гороховецких спасателей помогли пьяной девушке, тонущей в Клязьме в районе Черной песчины. Купание в том месте запрещено, отмечают в пресс-службе министерства региональной безопасности. Девушка была в бессознательном состоянии, когда ее спасли. На берегу пострадавшей оказали скорую помощь, а потом передали прибывшим медикам. «Хорошая новость в начале новой недели,» – прокомментировали случай спасатели. Часто купание