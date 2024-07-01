Авария с очень трагичными последствиями произошла 30 июня примерно в 6635 на 7 км дороги «Селимово – Заколпье – Вековка» в Гусь-Хрустальном районе. Неподалеку от поселка Вековка водитель «Дэу»

Авария с очень трагичными последствиями произошла 30 июня примерно в 6635 на 7 км дороги «Селимово – Заколпье – Вековка» в Гусь-Хрустальном районе. Неподалеку от поселка Вековка водитель «Дэу» не справился с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет. О этом рассказали в УМВД и министерстве региональной безопасности. За рулем авто находился 84-летний мужчина. С