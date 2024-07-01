На протяжении всего июля между Нижним Новгородом и Москвой будут курсировать сдвоенные составы скоростного поезда № 721/722 «Ласточка».

На протяжении всего июля между Нижним Новгородом и Москвой будут курсировать сдвоенные составы скоростного поезда № 721/722 «Ласточка». Об этом рассказала пресс-служба ГЖД - филиала ОАО «РЖД».Так, из российской столицы десятивагонный состав выйдет 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 и 28 числа. Время отправки – 21.15. Поезд прибывает в Нижний Новгород на следующий день в 1.13.Из Нижнего Новгорода «Ласточка» выходит 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 и 29 июля в 4.51. В Москву состав прибывает в 9.09.«Оформить проездные документы можно в билетных кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», - говорится в сообщении пресс-службы компании.