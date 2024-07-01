В Коврове будут судить местную жительницу, которая в порыве ревности чуть не убила...

В Коврове будут судить местную жительницу, которая в порыве ревности чуть не убила «супруга».Органами предварительного следствия установлено, что 3 апреля текущего года, вернувшись домой с работы, женщина застала дома своего сожителя («супруга») в компании с незнакомой ей женщиной.Рассердившись, обвиняемая выгнала обоих из квартиры.«… Мужчина ушёл, но несколько часов спустя вернулся, желая помириться. Женщина примирения не хотела, между сожителями произошла ссора, в ходе которой обвиняемая взяла нож, которым до этого резала салат, и ударила им жертву в грудь, после чего провернула нож в ране...» - рассказывают в пресс-службе региональной прокуратуры.Испугавшись содеянного, злоумышленница перевязала рану, а позже вызвала скорую помощь, и потерпевший был госпитализирован.Уголовное дело направлено в Ковровский городской суд.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений