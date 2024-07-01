В городе Лакинске Владимирской области воплощён проект благоустройства Центральной площади.

В городе Лакинске Владимирской области воплощён проект благоустройства Центральной площади. Об этом 29 июня рассказала регионального правительства.Подчёркивается, что реновация объекта проходила в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Причём за обновление площади проголосовали сами жители Лакинска.Ещё в прошлом году дизайн-проект благоустройства был представлен на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru и собрал порядка двух тысяч голосов.Ну а в 2024 году жители Лакинска уже отметили на обновлённой Центральной площади первый праздник – День России.