Акции прошли в целях сохранения биологического разнообразия в местах расположения производственных объектов предприятия.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» выпустило 5,7 тысяч мальков стерляди в Волгу в селе Фокино Нижегородской области и 19,4 тысяч - в Оку в Муроме Владимирской области.Акции прошли в целях сохранения биологического разнообразия в местах расположения производственных объектов предприятия. Они стали очередным этапом корпоративной деятельности по искусственному зарыблению ценными породами рыб рек Ока, Волга и Чебоксарского водохранилища.Вид рыбы, количество и место выпуска мальков были определены на основе рекомендаций Федерального агентства по рыболовству. При выборе места зарыбления специалисты в том числе учитывали погодные условия, чтобы выпущенную в реку молодь волны не выбросили на берег. При необходимости контейнеры с мальками перемещались по водной поверхности на пароме в более подходящий участок.Стерлядь относится к ценным породам рыб и играет важную роль в экосистемах Волжского и Окского бассейнов. В 90-е годы прошлого века она оказалась под угрозой исчезновения. Естественные популяции вида в отдельных водоемах попали в Красную книгу. Зарыбление мальками стерляди мест, где традиционно обитали осетровые, - способ увеличить численность краснокнижной рыбы, улучшив экологическое состояние рек в регионах Центральной России.Мальки были выращены в специализированном рыбоводческом хозяйстве по заказу компании. В бассейнах с молодью стерляди поддерживались необходимая температура и достаточно высокое содержание кислорода в воде. Соблюдение необходимых требований позволило получить здоровых мальков, что было подтверждено ветеринарными заключениями.Акции прошли под строгим контролем специалистов Росрыболовства, чтобы обеспечить эффективность проводимых мероприятий. К месту выпуска в естественный водоем мальки перевозились в специализированных контейнерах, где поддерживалась та же температура, что и у речной воды. Зарыбления начинались с запуска в реку небольшого количества рыб, чтобы оценить состояние и активность мальков.За последние пять лет сотрудники акционерного общества выпустили в естественные акватории более полутора миллионов мальков стерляди.