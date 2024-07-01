В Селивановском районе неизвестные незаконно рубили лес. Прокуратурой Селивановского района...

В Селивановском районе неизвестные незаконно рубили лес.Прокуратурой Селивановского района проведена проверка соблюдения требований лесного законодательства.Выяснилось, что в выделе 35 квартала 1 Южного участкового лесничества урочища Луч ГКУ ВО «Селивановское лесничество» неустановленными лицами были незаконно вырублены лесные насаждения - сырорастущие сосны.Ущерб превысил 60 тысяч рублей.В данный момент материалы проверки направлены прокурором в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ («незаконная рубка в крупном размере»).Расследования уголовного дела взято прокуратурой района на контроль.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области