В Судогодском районе в результате ДТП пришлось деблокировать пострадавшего 1 июля в 07:18 утра в...

В Судогодском районе в результате ДТП пришлось деблокировать пострадавшего1 июля в 07:18 утра в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления поступило сообщение о ДТП у н. п. Колычево (в Судогдском районе).В пресс-службе МЧС России по Владимирской области информируют, что произошло столкновение 2-х автомобилей.Проводилась деблокировка пострадавшего.Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 12 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС России - 5 человек и 1 единица техники.Других подробностей к этому часу нет.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает о соблюдении правил дорожного движения. Если Вы стали участником или свидетелем трагедии необходимо звонить по телефонам вызова пожарных и спасателей «01» или «101».Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области