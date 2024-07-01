В следующий понедельник, 8 июля, в туристической столице 33-го региона пройдёт гала-концерт солистов и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева с уникальным проекционным шоу «Свет Суздаля».

В следующий понедельник, 8 июля, в туристической столице 33-го региона пройдёт гала-концерт солистов и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева с уникальным проекционным шоу «Свет Суздаля». Об этом рассказала правительства Владимирской области.Мероприятие состоится на территории Суздальского кремля. Зрелище обещает стать ярким и запоминающимся.«Суздальский кремль превратится в огромный концертный зал под открытым небом с обзором 360 градусов», - подчёркивается в сообщении пресс-службы.