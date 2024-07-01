В Вязниках местный житель заставил должницу копать себе могилу. Чудовищную историю рассказали в...

В Вязниках местный житель заставил должницу копать себе могилу.Чудовищную историю рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.2 мая (текущего года) обвиняемый потребовал у знакомой вернуть ему долг - 100 000 рублей, которые последняя должна была оплатить в качестве денежного вознаграждения за совершенную им перевозку пассажира.Женщина, не отрицая, что должна вернуть деньги, погасить их отказалась, потому что денег у неё не было.«… Тогда мужчина потребовал, чтобы должница села в его машину, после чего, угрожая ей убийством, ударил по лицу, а затем проследовал в лесной массив, расположенный в 8 км от деревни Козлово. Потерпевшей он вручил лопату и потребовал выкопать в земле яму, пригрозив. Женщина, опасаясь за свою жизнь, взяла лопату и выкопала яму, после чего злоумышленник потребовал, чтобы жертва легла в неё и стал засыпать землей. Убедившись, что потерпевшая, реально испугавшаяся за свои жизнь и здоровье, выполнит взятое на себя обязательство по передаче ему денежных средств, обвиняемый прекратил преступные действия и отвёз её в Вязники...» - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.Данное уголовное дело направлено для рассмотрения в Вязниковский городской суд.Обвиняемому может грозить до 5 лет лишения свободы.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений