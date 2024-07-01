В музее-заповеднике «Александровская слобода» открылась выставка Она о «вечном» – о крепких семейных узах и творческих семейных династиях, о неразрывной связи народных традиций с искусством, о стремлении расцветить мир яркими красками.

В музее-заповеднике «Александровская слобода» открылась выставка Она о «вечном» – о крепких семейных узах и творческих семейных династиях, о неразрывной связи народных традиций с искусством, о стремлении расцветить мир яркими красками.Выставка создана в содружестве с музеем-заповедником «Абрамцево». 70 произведений живописи, декоративно-прикладного искусства из «абрамцевской» коллекции, созданные талантливыми мастерами разных времен, гармонично дополняют «слободские» предметы народного творчества.Кураторы проекта от обоих музеев поделились деталями создания этого удивительно гармоничного проекта.Рассказывает зав. экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника «Абрамцево» Екатерина Воронина: «Идея выставки возникла в тот момент, когда мы с коллегами стали обсуждать, есть ли в современном мире продолжение народному искусству, есть ли место традициям, заложенным в XVIII-XIX вв. На примере известной семьи Мамонтовых мы показываем, что все это живет и сейчас, обретая новые грани. Выставка условно делится на три раздела: конец XIX в., середина XX в. и современные художники XXI в. Начало посвящено работам участников «Мамонтовского художественного кружка». В том числе речь идет о столярной и гончарной мастерской. В то время владельцем усадьбы был Савва Иванович Мамонтов. Его замечательная жена Елизавета Григорьевна очень интересовалась народным искусством. Они создали небольшой музей, в который собирали предметы крестьянского быта. Там черпали вдохновение В.Серов, В.Васнецов, М.Нестеров, М.Врубель и др. Их работы, кстати, представлены здесь».В 1885 г. руководить столярно-резчицкой мастерской стала Елена Дмитриевна Поленова. Она разрабатывала в русском стиле мебель и предметы быта, украшенные резьбой и росписью. Подвесные шкафчики, ящичек для рукоделия, стул – яркие примеры влияния народных традиций на профессиональное искусство. Эти образчики тоже увидят посетители выставки. Есть раздел, знакомящий с работой абрамцевской гончарной мастерской. Он – о М.Врубеле и П.Ваулине, очень много сделавших для развития русской майолики (изделия из цветной обожжённой глины, покрытые непрозрачной глазурью).В советское время в послевоенный период произошла трансформация столярной и гончарной мастерских в Абрамцевское художественно-промышленное училище имени В.М. Васнецова (сегодня - Абрамцевский художественно-промышленный колледж). Работы великих педагогов и талантливых студентов, перенявших «связующую нить времен», - это еще один раздел выставки в «Слободе».Зав. экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника Анастасия Листопад делится идеей зарождения совместного проекта: «Абрамцево» - наш давний партнер. Еще в 2018 г. у нас было заключено соглашение о сотрудничестве. Несколько дней назад наша выставка, рассказывающая о знаменитых барановских ситцах, вернулась в фонды, а сегодня уже мы на своей выставочной площадке принимаем коллег с ответным визитом. Этот проект мы задумали еще год назад и, наконец, смогли реализовать. Мы, со своей стороны, знакомим посетителя с предметами народного быта кон. XIX – нач. XX вв. из нашей коллекции. Такие брали за основу при создании своих произведений и члены абрамцевского кружка, работавшие в русском стиле. Также мы представляем произведениями современных авторов – это деревянная резьба, живопись. Как видим, тема народных традиций очень хорошо прослеживается и в нашем фондовом собрании и в собрании музея-заповедника «Абрамцево». И я очень рада, что наши земляки могут прийти к нам и увидеть совершенно уникальные вещи с большой историей, созданные великими, известными во всем мире творцами!».Выставка продолжит работу до середины сентября.