В музее-заповеднике «Александровская слобода» открылась выставка Она о «вечном» – о крепких семейных узах и творческих семейных династиях, о неразрывной связи народных традиций с искусством, о стремлении расцветить мир яркими красками.
В музее-заповеднике «Александровская слобода» открылась выставка Она о «вечном» – о крепких семейных узах и творческих семейных династиях, о неразрывной связи народных традиций с искусством, о стремлении расцветить мир яркими красками.
Выставка создана в содружестве с музеем-заповедником «Абрамцево». 70 произведений живописи, декоративно-прикладного искусства из «абрамцевской» коллекции, созданные талантливыми мастерами разных времен, гармонично дополняют «слободские» предметы народного творчества.
Кураторы проекта от обоих музеев поделились деталями создания этого удивительно гармоничного проекта.
Рассказывает зав. экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника «Абрамцево» Екатерина Воронина: «Идея выставки возникла в тот момент, когда мы с коллегами стали обсуждать, есть ли в современном мире продолжение народному искусству, есть ли место традициям, заложенным в XVIII-XIX вв. На примере известной семьи Мамонтовых мы показываем, что все это живет и сейчас, обретая новые грани. Выставка условно делится на три раздела: конец XIX в., середина XX в. и современные художники XXI в. Начало посвящено работам участников «Мамонтовского художественного кружка». В том числе речь идет о столярной и гончарной мастерской. В то время владельцем усадьбы был Савва Иванович Мамонтов. Его замечательная жена Елизавета Григорьевна очень интересовалась народным искусством. Они создали небольшой музей, в который собирали предметы крестьянского быта. Там черпали вдохновение В.Серов, В.Васнецов, М.Нестеров, М.Врубель и др. Их работы, кстати, представлены здесь».
В 1885 г. руководить столярно-резчицкой мастерской стала Елена Дмитриевна Поленова. Она разрабатывала в русском стиле мебель и предметы быта, украшенные резьбой и росписью. Подвесные шкафчики, ящичек для рукоделия, стул – яркие примеры влияния народных традиций на профессиональное искусство. Эти образчики тоже увидят посетители выставки. Есть раздел, знакомящий с работой абрамцевской гончарной мастерской. Он – о М.Врубеле и П.Ваулине, очень много сделавших для развития русской майолики (изделия из цветной обожжённой глины, покрытые непрозрачной глазурью).
В советское время в послевоенный период произошла трансформация столярной и гончарной мастерских в Абрамцевское художественно-промышленное училище имени В.М. Васнецова (сегодня - Абрамцевский художественно-промышленный колледж). Работы великих педагогов и талантливых студентов, перенявших «связующую нить времен», - это еще один раздел выставки в «Слободе».
Зав. экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника Анастасия Листопад делится идеей зарождения совместного проекта: «Абрамцево» - наш давний партнер. Еще в 2018 г. у нас было заключено соглашение о сотрудничестве. Несколько дней назад наша выставка, рассказывающая о знаменитых барановских ситцах, вернулась в фонды, а сегодня уже мы на своей выставочной площадке принимаем коллег с ответным визитом. Этот проект мы задумали еще год назад и, наконец, смогли реализовать. Мы, со своей стороны, знакомим посетителя с предметами народного быта кон. XIX – нач. XX вв. из нашей коллекции. Такие брали за основу при создании своих произведений и члены абрамцевского кружка, работавшие в русском стиле. Также мы представляем произведениями современных авторов – это деревянная резьба, живопись. Как видим, тема народных традиций очень хорошо прослеживается и в нашем фондовом собрании и в собрании музея-заповедника «Абрамцево». И я очень рада, что наши земляки могут прийти к нам и увидеть совершенно уникальные вещи с большой историей, созданные великими, известными во всем мире творцами!».
Выставка продолжит работу до середины сентября.