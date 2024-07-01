Жителя Владимира признали виновным в убийстве супруги.

Жителя Владимира признали виновным в убийстве супруги. Об этом рассказала СУ СКР по региону.Инцидент произошёл в ноябре прошлого года в Ленинском районе областной столицы. Мужчина поссорился с женой и много раз ударил её ножкой от табурета. Дама умерла на месте.Преступник завернул труп супруги в ковёр и выкинул из окна квартиры на девятом этаже МКД. Затем он отволок тело в овраг, а личные вещи жертвы выбросил в мусорный бак. Впрочем, это злодею не помогло. Полицейские нашли труп и вещественные доказательства, а фигуранта арестовали.Суд приговорил владимирца к 9 годам и 6 месяцам заключения в колонии строгого режима.