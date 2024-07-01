В понедельник, 1 июля, температура воздуха во Владимире и по региону может подняться до +33 градусов Цельсия.

В понедельник, 1 июля, температура воздуха во Владимире и по региону может подняться до +33 градусов Цельсия. Об этом рассказала мэрии, ссылаясь на данные областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.В связи с аномальной жарой с 1 по 3 июля в большинстве районов прогнозируется высокая пожарная опасность 4 класса.В эти дни увеличивается вероятность возникновения природных возгораний. Также возможно увеличение числа происшествий на воде. Земляков просят соблюдать бдительность и осторожность.