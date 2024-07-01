Владимирцы могут бесплатно проверить зрение и подобрать коррекционные очки и контактные линзы 1...

Владимирцы могут бесплатно проверить зрение и подобрать коррекционные очки и контактные линзы1 июля - день изобретения солнцезащитных очков. Где выбрать этот не только стильный, но и полезный аксессуар, и как им дополнить образ - в нашем сюжете.Титановые, алюминиевые, пластмассовые. В "Браво Оптика" - широкая линейка солнцезащитных очков и оправ известных брендов и демократичных марок. Подходящая модель найдется для каждого.Максим Петухов, региональный управляющий компании "Браво Оптика":- Оправы делаются из абсолютно разных материалов. Начиная от самых недорогих - это медицинская сталь, заканчивая такими как титан, покрытые специальными лаками, которые не растрескиваются и позволяют очкам служить долгие десятилетия.Основная задача солнцезащитных очков - защита глаз от ультрафиолета. Среди них выделяются несколько категорий: модели с окрашенными линзами, очки с поляризацией, и, так называемые, "хамелеоны" - очки с фотохромными линзами, затемняющиеся при попадании на них солнечных лучей.Максим Петухов, региональный управляющий компании "Браво Оптика":- Это бренды, которые позволяют вам заниматься спортом, путешествовать, безопасно водить автомобиль.В салонах сети есть возможность бесплатной проверки зрения с подбором коррекционных очков и контактных линз. Сеть активно развивается в регионе.Подобрать подходящую модель очков и позаботиться о своем зрении можно в филиалах "Браво Оптики" во Владимире - в гипермаркете Глобус, Мегаторге и в центре города - на Гагарина 5, а также в Коврове - в торговом центре "Ковров Молл".Полина Лаптева, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".