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<a href="https://33live.ru/novosti/01-07-2024-vo-vladimire-7-ulic-i-selo-ostanutsya-bez-gaza-3-iyulya.html" target="_blank">Во Владимире 7 улиц и село останутся без газа 3 июля</a> - В среду, 3 июля, не будет газа на семи улицах Владимира и в селе Суходол. Ограничения будут действовать с 9:00 до 16:00 из-за работ на газопроводе, пояснили в пресс-службе мэрии. Адреса следующие: