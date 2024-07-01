В среду, 3 июля, не будет газа на семи улицах Владимира и в селе Суходол. Ограничения будут действовать с 9:00 до 16:00 из-за работ на газопроводе, пояснили в пресс-службе мэрии. Адреса следующие:
В среду, 3 июля, не будет газа на семи улицах Владимира и в селе Суходол. Ограничения будут действовать с 9:00 до 16:00 из-за работ на газопроводе, пояснили в пресс-службе мэрии. Адреса следующие: – улица Куйбышева, 17, 22б, 22в, 22е, 22г, 22д, 24а, 24г, 26, 26а, 26в, 26к, 28, 28а, 28б, 28г, 28и, 31а(24ж), 52г; –