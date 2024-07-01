Во Владимире ласковый и добрый кот ждет встречи с любящим хозяином Никогда не унывает, несмотря на...

Во Владимире ласковый и добрый кот ждет встречи с любящим хозяиномНикогда не унывает, несмотря на предательство. Знакомьтесь с нашим новым героем постоянной рубрики "Хочу домой".Этот котик был рожден в темном сыром подвале. Малышу, конечно, нужен теплый дом и любящий хозяин. Волонтеры говорят: он очень ласковый, добрый. К лотку приучен, обработан - в общем, полностью готов к встрече со своей постоянной семьей.Сейчас он на передержке, но она временная и вот-вот закончится. Присмотритесь. Может, это ваш шанс сделать доброе дело прямо сегодня.Подробнее по номеру: 8 901 161-74-41 (Зоохелп33 г. Владимир)