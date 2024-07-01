Во Владимире прошел Крестный ход со списком иконы Пресвятой Богородицы Боголюбской Верующие прошли...

Во Владимире прошел Крестный ход со списком иконы Пресвятой Богородицы БоголюбскойВерующие прошли от Ново-Алексиевского мужского монастыря до Свято-Боголюбской женской обители.Там духовную процессию встретил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. Возглавил крестный ход епископ Ковровский Стефан, а участниками стали священнослужители, настоятели монастырей и подворий, сестричество, казаки, православная молодежь.Икона Божьей Матери Боголюбская - одна из главных российских святынь. Она написана по велению князя Андрея Боголюбского в память о явлении ему Богородицы. Сейчас национальная реликвия представлена во владимирских Палатах. Увидеть святыню можно на выставке "Богоматерь Боголюбская. Новое обретение".Тихон митрополит Владимирский и Суздальский:- В этой иконе, я думаю, что святой князь Андрей Боголюбский оставил нам послание. Нам, православным российским людям. Он как бы говорит, что он создавал фундамент Великой России. И он нам говорит, что главное - это исполнить первую заповедь Божью. Возлюбить Господа Бога всем сердцем.