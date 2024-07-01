С начала купального сезона на водоемах Владимирской области погибли уже 10 человек. При этом в прошлом году жертв за аналогичный период было меньше – 6 человек. О трагичной статистике

С начала купального сезона на водоемах Владимирской области погибли уже 10 человек. При этом в прошлом году жертв за аналогичный период было меньше – 6 человек. О трагичной статистике рассказали в пресс-службе МЧС. Все 10 погибших купались в запрещенных для плавания местах. Последней жертвой на данный момент является пока еще неизвестный мужчина, утонувший в воскресенье,