Перед судом предстанет житель Вязниковского района.

Перед судом предстанет житель Вязниковского района. Мужчину обвиняют в самоуправстве, совершённом с применением насилия и угрозой его применения. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Инцидент произошёл 12 мая текущего года. Правоохранители выяснили, что потерпевшая задолжала обвиняемому 100 тыс. рублей, однако долг не отдала, так как денег у неё не было. Тогда вязниковец посадил гражданку в машину, стукнул по лицу и привёз в лес. Там он дал женщине лопату и приказал копать. Кроме того, он заставил даму лечь в свежевырытую яму и засыпал её землёй.«Убедившись, что потерпевшая, реально испугавшаяся за свои жизнь и здоровье, выполнит взятое на себя обязательство по передаче ему денежных средств, обвиняемый прекратил преступные действия и отвёз её в Вязники», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.В настоящий момент уголовное дело передано в суд.