13 одиннадцатиклассников из нашего региона набрали максимальные баллы на едином государственном экзамене по физике. Напоминаем, что за каждый общеобразовательный предмет, сданный на 100

13 одиннадцатиклассников из нашего региона набрали максимальные баллы на едином государственном экзамене по физике. Напоминаем, что за каждый общеобразовательный предмет, сданный на 100 баллов, предусмотрена региональная выплата в размере 50 тысяч рублей. Для этого необходимо обратиться с заявлением и документами в Минобразования области до 1 августа. Сама же премия будет перечислена до конца августа. Вот