Сотрудники МЧС провели рейды на реках Клязьмы, Каменки, Оки и Содышки в областном центре. Они разъясняли гражданам правила поведения на водоёмах. За два дня патрулирования инспекторы Центра

Сотрудники МЧС провели рейды на реках Клязьмы, Каменки, Оки и Содышки в областном центре. Они разъясняли гражданам правила поведения на водоёмах. За два дня патрулирования инспекторы Центра ГИМС выявили шестерых правонарушителей. Им назначены штрафы. Каждому из двух владельцев маломерных судов, нарушивших существующее законодательство, управляя судном с нарушением норм пассажировместимости, назначен штраф в размере 5 тысяч