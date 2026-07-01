30 июня региональное управление МЧС распространило сообщение об отбое беспилотной опасности.

Сегодня, 1 июля 2026 года, Владимирская область встречает первый день второго летнего месяца с переменчивой погодой, отбоем сигнала беспилотной опасности и тревожными сводками о пожарах. Тем временем в Сети появился актуальный прейскурант цен на топливо, а на улице Безыменского — очередной пьяный лихач. О главных событиях региона — в материале vlad.aif.ru​.Беспилотная опасность: угроза миновала30 июня региональное управление МЧС распространило сообщение об отбое беспилотной опасности на территории Владимирской области. Сигнал тревоги, введенный ранее, был снят, однако спасатели напомнили жителям базовые правила безопасности. При обнаружении подозрительных предметов или обломков БПЛА категорически запрещено к ним приближаться — необходимо незамедлительно звонить по единому номеру 112.Стоит помнить: на территории страны до сих пор могут доводиться сигналы оповещения «Беспилотная опасность» и «Ракетная опасность». Сам сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» транслируется через акустические системы, подкрепляется речевыми оповещениями и СМС-рассылкой.Алгоритм действий при сигнале остается прежним: если вы в здании — укрыться в помещении без окон, в частном доме — спуститься в погреб; если вы на улице — немедленно покинуть открытое пространство и проследовать в ближайшее здание, паркинг или использовать рельеф местности для защиты.Погода на 1 июля во ВладимиреСиноптики подготовили на сегодня довольно пёстрый прогноз. По данным оперативного ежедневного прогноза ГУ МЧС России по Владимирской области, опасных метеорологических явлений не ожидается, однако днём местами по региону столбики термометров поднимутся до +30°С.Погода обещает быть переменчивой: ночью преимущественно без осадков, днём — местами кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный, порывами 5–10 м/с. Температурная вилка на сегодня: ночью от +10 до +15°С, днём — от +25 до +30°С.Отдельного внимания заслуживает лесопожарная обстановка: на всей территории Владимирской области 1 июля прогнозируется третий класс пожарной опасности. Это означает, что риск возникновения природных и ландшафтных пожаров сохраняется, в том числе в зоне торфяных месторождений. МЧС призывает жителей быть предельно осторожными с огнём.Гидрологическая обстановка спокойная — подтоплений не ожидается. Ветер и метеоусловия в период с 18 часов 30 июня до конца суток 1 июля будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.Пожар в Гусь-Хрустальном: трое спасеныВ областном центре стеклоделия накануне произошло серьезное ЧП. В 20:05 30 июня на пульт дежурного ЦУКС поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме по адресу: улица Октябрьская, дом 76. Прибывшие на место пожарные обнаружили открытое горение в квартире на четвертом этаже.Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям спасателей из горящего здания удалось спасти трех человек, еще семеро были эвакуированы. Среди эвакуированных детей, по данным ведомства, не было. К ликвидации возгорания привлекались 4 единицы техники и 15 человек личного состава МЧС России. Пожар полностью потушен.Бензиновый вопрос: пробки, бензовозы и свежие цифрыАвтомобильная жизнь Владимира 1 июля кипит: сразу несколько тем, связанных с топливом и дорогами, обсуждают в соцсетях.На улице Мира образовалась внушительная пробка — по сообщениям очевидцев, бензовоз не мог добраться до АЗС, чтобы слить топливо. Заправка при этом стоит без бензина, и водители нервничают.Другой инцидент — на улице Безыменского, где черная Kia Rio вылетела на тротуар. По словам свидетелей, до этого водитель врезался Газель, после чего скрылся. Очевидцы сообщают, что водитель был пьян. Информация о пострадавших уточняется.Также в Сети появился прейскурант цен на топливо одной из сетей АЗС. Согласно документу, стоимость АИ-100CD — 99,73 руб., АИ-95SCD — 92,47 руб., АИ-95 — 88,23 руб.Следите за новостями Владимира и области вместе с нами — будьте в курсе главных событий региона.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .