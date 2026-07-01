Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура выявила нарушения в ходе проверки соблюдения законодательства об исполнительном производстве.

Было установлено, что отдел судебных приставов по Гусь-Хрустальному району возбудил производство о взыскании алиментов с местного жителя на содержание его детей. В декабре 2024 года исполнительный лист направили по месту работы должника.Из заработной платы мужчины регулярно удерживались суммы, положенные по исполнительному документу, однако с марта 2025 года работодатель перестал перечислять эти средства на депозитный счет приставов.Для устранения нарушений межрайонный прокурор внес руководителю предприятия представление. После вмешательства надзорного ведомства удержанные деньги были переведены на депозитный счет отдела судебных приставов для последующей передачи матери несовершеннолетних детей.Задолженность по алиментам, скопившаяся с марта 2025 года, полностью погашена.