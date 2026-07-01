В середине лета традиционная «профилактика» затронет сотни жилых домов во всех районах города.

Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» опубликовал подробный график плановых ремонтных работ на тепловых сетях. В середине лета традиционная «профилактика» затронет сотни жилых домов во всех районах города. «33Live.Ru» выяснил, кому придется доставать водонагреватели в июле.Лето во Владимире — это не только время отпусков, но и период масштабных испытаний тепловых сетей. Как сообщает энергетическая компания, без плановых отключений подготовить город к зиме невозможно: специалистам необходимо проверить трубы на прочность и заменить изношенные участки. В июле 2026 года работы пройдут в несколько этапов, каждый из которых продлится стандартные две недели.С 2 по 19 июля: центр и промышленный районРемонтные работы, начавшиеся в конце июня, завершатся в первых числах июля. Однако основная «волна» отключений начнется именно в разгар месяца.С 2 по 15 июля горячее водоснабжение будет приостановлено по следующим адресам:ул. Горького: 48, 50, 52, 52-а, 54, 56, 56-а, 56-б, 58, 58-а, 58-б, 60, 72, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85-а, 85-б, 86, 87, 87-а, 87-б, 89, 91, 93, 95, 95-а, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107-а, 113, 113-а, 113-б, 115, 125, 129, 131;ул. Белоконской: 3-а, 4, 5, 6, 6-а, 8, 8-а, 10, 12, 13, 13-а, 13-б, 14, 15, 15-а, 15-б, 15-в, 17, 17-а, 17-б, 18, 19, 19-а, 21, 21-а, 23, 25;ул. Гастелло: 1, 2, 3, 7, 7-а, 15, 15-б, 23-б;ул. Кирова: 15, 17, 19;ул. Асаткина: 2-а, 2-б, 4/6, 8, 34, 36;ул. Александра Матросова: 28, 28-а, 28-б;ул. Краснознамённая: 5, 6-а, 8, 8-а, 10;1-й Коллективный проезд: 5-а, 6, 6-а, 7;ул. 1-я Пионерская: 88-г;ул. 850-летия: 4-а, 6;ул. Березина: 2-а;ул. Ватутина: 15;ул. Кулибина: 10;ул. Луговая: 20.С 6 по 19 июля под отключение попадут:ул. Михайловская: 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61;ул. Усти-на-Лабе: 5а, 5б, 5б, 5г, 5д, 7, 7а, 76;ул. Луначарского: 28а, 29а, 35;ул. Большая Московская: 29а, 41, 43а, 45, 49, 53, 55, 57, 57а, 63, 71, 75а;ул. Большая Нижегородская: 5, 33а;ул. Каманина: 21, 23а, 25;ул. П. Осипенко: 1, 1а, 2, 3, 5;ул. Суздальская: 2, 14;ул. Гагарина: 7;ул. Подбельского: 2, 12, 14, 16, 19;Спортивный пер.: 1, 2, 4а; а также улицы Воровского, Музейная, Осьмова, Герцена и Почтовый переулок.С 14 по 27 июля: Ленинский район и юго-западС середины месяца эстафету по «сухим» кранам примет юго-западная часть города. Здесь ремонтные работы затронут крупные жилые массивы.С 14 по 27 июля горячей воды не будет на следующих улицах:проспект Ленина: 23-а, 35, 35-а, 35-б, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47-а, 49, 51, 53;ул. Нижняя Дуброва: 1, 3, 3-а, 5, 7, 9, 11, 11-а, 13-а, 13-б, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28-а, 29, 30, 31, 32, 33, 35;ул. Верхняя Дуброва: 23, 25, 26-г, 27, 28, 28-а, 28-б, 28-в, 29, 29-а, 31, 43;ул. Василисина: 1, 3, 4, 4-а, 5, 6, 7, 9, 9-а, 11, 11-а, 13, 13-а, 15, 15-а, 17;ул. Фатьянова: 2, 2-а, 4, 4-а, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18-а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 27-а, 28;ул. Тихонравова: 1, 3, 3-а, 4, 6, 8, 10, 12;ул. Разина: 17, 18, 20, 21, 22, 22-б, 24, 31, 33;ул. Пугачёва: 60-а, 62;ул. Чапаева: 3, 5, 8, 8-а;ул. Сперанского: 1, 19;ул. Диктора Левитана: 4, 4-г;ул. Героя России Кутузова: 19, 28;ул. Солнечная: 52.С 23 июля по 5 августа: переходящий этап на августЗаключительный этап июльских ремонтов начнется в третьей декаде месяца и продлится до начала августа.С 23 июля по 5 августа ограничения коснутся адресов:ул. Лакина: 129, 129-а, 129-б, 129-в, 129-г, 131, 133, 133-а, 135, 137, 137-а, 137-б, 139, 139-а, 139-б, 139-в, 139-г, 141, 141-а, 141-б, 141-в, 141-г, 143, 143-а, 145, 147, 147-а, 147-б, 149, 149-а, 151, 153, 153-а, 153-б, 153-д, 153-и, 155, 155-а, 155-б, 157, 157-а, 157-б, 159, 159-а, 161, 161-б, 163, 165, 167, 167-а, 169/34, 171, 171-а, 171-б, 173, 173-а, 175/33, 177, 183, 185, 185-а, 187, 187-а, 189, 191, 191-а;ул. Балакирева: 21, 22, 24, 25, 25-а, 26-а, 27, 28, 29, 30, 31, 31-а, 32, 33, 35, 37, 37-а, 37-б, 37-в, 37-г, 37-д, 39, 41, 41-а, 43, 43-а, 43-б, 43-в, 43-г, 43-д, 45, 45-а, 47, 47-а, 49, 51, 51-а, 51-б, 53, 53-а, 55, 57, 57-а;ул. Алябьева: 3-а, 13-а, 14/13, 15, 16, 17, 17-а, 18, 19, 19-а, 20, 21, 23, 23-а, 25;ул. Бобкова: 1, 1-а, 3, 3-а, 5, 7, 8;ул. Красноармейская: 38, 40, 46, 49;ул. Даргомыжского: 5, 18, 20.Почему это важно?Энергетики напоминают: если после завершения указанных сроков горячая вода в вашем кране так и не появилась, в первую очередь стоит обратиться в свою управляющую компанию. Часто задержки связаны с необходимостью завоздушивания систем или внутренними работами в самом доме.Соблюдение графика — приоритет для города, ведь лето 2026 года обещает быть жарким, а исправные сети гарантируют отсутствие аварий в суровые владимирские морозы. Теплоэнергетики просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .