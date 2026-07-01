Сообщение о возгорании в доме №76 на улице Октябрьской поступило спасателям 30 июня, в 20.05. Пламя охватило квартиру на 4 этаже. Оперативно прибывшие пожарные с помощью спасательных устройств

Сообщение о возгорании в доме №76 на улице Октябрьской поступило спасателям 30 июня, в 20.05. Пламя охватило квартиру на 4 этаже. Оперативно прибывшие пожарные с помощью спасательных устройств вывели из дома троих человек и ещё семерых эвакуировали. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Повреждена внутренняя отделка и имущество квартиры на площади 30 квадратных метров,