Муромский городской суд постановил обвинительный приговор в отношении местной жительницы.

Следствием установлено, что 50-летняя подсудимая, злоупотреблявшая алкоголем, с 2020 года проживала в квартире 33-летнего знакомого, с которым постоянно ссорилась.В феврале 2026 года во время очередного употребления спиртного между ними разгорелся конфликт, и хозяин потребовал, чтобы женщина покинула его жилье. Не желая этого делать, она схватила кухонный нож и сначала пыталась запугать приятеля, нанеся себе несколько порезов на левом предплечье. Поскольку это не возымело эффекта, разъяренная злоумышленница с большой силой ударила оппонента ножом в грудную клетку.От полученного колото-резаного ранения с повреждением левого легкого мужчина скончался спустя короткое время из-за массированной кровопотери.В ходе процесса осужденная частично признала вину, заявив, что лишь хотела припугнуть сожителя и якобы метилась в руку, где отсутствуют жизненно важные органы. Суд назначил ей наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.Также были удовлетворены гражданские иски потерпевших — бабушки и дедушки погибшего — о компенсации морального вреда на общую сумму 1,5 миллиона рублей.Приговор пока не вступил в законную силу.