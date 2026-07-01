Команда специалистов Областного перинатального центра снова отправится в район, чтобы провести осмотр и консультирование женщин. В этот раз День оценки репродуктивного здоровья состоится

Команда специалистов Областного перинатального центра снова отправится в район, чтобы провести осмотр и консультирование женщин. В этот раз День оценки репродуктивного здоровья состоится в поликлинике Собинской районной больницы. Он пройдёт в субботу, 11 июля. Запись откроется сегодня, с 10.00. Врачи-акушеры-гинекологи, врачи ультразвуковой диагностики Перинатального центра во главе с Натальей Денисовой приедут, чтобы осмотреть и проконсультировать