Прокуратура Владимирской области бьет тревогу: жители региона продолжают массово терять деньги, попадаясь на уловки телефонных аферистов.

На территории области еженедельно фиксируются десятки случаев хищений с банковских счетов, совершенных обманным путем. Жертвами становятся люди любого возраста, социального статуса и профессии. Злоумышленники используют как старые, так и новые многоходовые схемы, однако чаще всего от их действий страдают пожилые люди.Так, 25 июня в полицию обратился 75-летний житель Коврова. Лже-сотрудник правоохранительных органов убедил пенсионера в необходимости срочного «декларирования» всех наличных, потребовав соблюдать строгую конспирацию. С 3 по 11 июня доверчивый мужчина и его супруга несколькими частями передавали курьерам свои сбережения. Деньги они упаковывали в черные полимерные пакеты, перематывали скотчем и называли кодовое слово «Кеша». Сначала из дома исчезли 2,9 млн рублей и 7 тысяч евро, затем — снятые со вклада 7,2 млн, после — обналиченные с карты 2,7 млн. Супруга потерпевшего также закрыла депозит на 6,6 млн рублей, а последние 2,2 млн пара сняла с карт 11 июня. В полицию они обратились лишь спустя две недели. Общая сумма ущерба превысила 22 млн рублей.По аналогичной легенде о «декларировании» 29 июня своих накоплений лишилась 78-летняя жительница Коврова. Сначала она перевела аферистам 230 тысяч рублей, затем сняла более 1,3 млн, после чего на предоставленном преступниками автомобиле отправилась в Москву. В указанной квартире женщина оставила все деньги в микроволновой печи.Жертвой той же схемы стала и 68-летняя жительница Мурома, отдавшая злоумышленникам свыше 3 млн рублей. А 69-летнюю жительницу Вязников мошенники убедили перевести почти 200 тысяч рублей под видом оплаты страхового договора.По всем фактам возбуждены уголовные дела. В прокуратуре подчеркивают: несмотря на профилактическую работу, потерпевшие обращаются в полицию уже после пропажи денег, безоговорочно доверяя незнакомцам и не проверяя поступающую информацию.Ведомство в очередной раз призывает жителей быть бдительными при звонках от неизвестных. Не следует верить сообщениям о несанкционированных операциях по счетам, попавших в ДТП родственниках, легком заработке, неожиданных выплатах и пособиях. Любую информацию нужно перепроверять.