1 сентября не за горами: во Владимирской области проверят все образовательные учреждения.

1 сентября не за горами: во Владимирской области проверят все образовательные учреждения. Комиссия в составе сотрудников МЧС, ФСБ, МВД, Росгвардии, а также департамента образования и Роспотребнадзора посетит школы и колледжи региона. Об этом сообщает ГТРК "Владимир".Один из важнейших вопросов — насколько нахождение детей в учебных учреждениях безопасно. Особое внимание проверяющие обратят на оснащенность мест пребывания учащихся в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Также будут проконтролированы вопросы питания. Сообщается, что в новом учебном году школьников будут доставлять до места учебы более 260 автобусов.Августовскую проверку в общей сложности пройдут примерно тысяча учреждений. Итоги будут подведены после 20 августа.