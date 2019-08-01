Ущерб превысил 7миллионов рублей

Ущерб превысил 7миллионов рублейБывшего гендиректора «Муромского радиозавода» признали виновным в полной невыплате заработной платы.При его руководстве с февраля по июнь 2019 года 412 человек не получили вознаграждение за работу.В ходе следствия генеральный директор полностью признал вину в нарушении трудовых прав работников, полностью погасил ущерба в размере более 7 миллионов рублей.Кроме того, каждому потерпевшему выплатили денежную компенсацию за задержку оплаты труда.28 июня мужчину с должности генерального директора радиозавода уволили.Следователь СК России принял решение о прекращении уголовного преследования.