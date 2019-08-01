В Петербурге заключен под стражу Алексея Волнянко — новый подозреваемый в убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. Он уже признал свою вину и арестован до 21 сентября. Одновременно прекращено уголовное преследование Даврона Мухамедова, который ранее подозревался в убийстве Григорьевой.

В Петербурге решением суда заключен под стражу Алексей Волнянко — новый подозреваемый в убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. Он уже признал свою вину и арестован до 21 сентября.Одновременно прекращено уголовное преследование Даврона Мухамедова, который ранее подозревался в убийстве Григорьевой, передает "Интерфакс".Местные СМИ пишут, что в июле этого года Волнянко получил условный срок за хранение наркотиков.Ранее региональное управление СК РФ сообщало, что Мухамедов дал показания, из которых следует, что Горигорьеву убил другой мужчина.Он сообщил, что в ночь на 21 июля распивал с ней спиртные напитки, а затем Григорьева продолжала пить в компании с другими мужчинами.Следователи установили, что один из них – 29-летний мужчина – во время внезапно возникшей ссоры избил Григорьеву и не менее восьми раз ударил ее ножом в спину и лицо.От полученных ранений Григорьева скончалась на месте, а убийца скрылся, выбросив нож в кусты около дома, где произошло убийство.Соратники Григорьевой по ЛГБТ сообществу подозревали, что к преступлению могли быть причастны члены организации, которые нетерпимо относится к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, однако следствие придерживалось бытовой версии убийства.Вскоре по подозрению в убийстве был задержан уроженец Киргизии Мухамедов, с которым Григорьева была знакома и в ночь убийства распивала спиртные напитки.Однако теперь у следствия – другой подозреваемый.