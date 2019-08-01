"Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, пятеро участников которой подозреваются в мошенничестве в сфере автострахования.Оперативниками установлено, что злоумышленники от имени юридических лиц подавали в страховые компании подложные документы, в том числе экспертные заключения независимых технических экспертиз с завышенной стоимостью ущерба причиненного транспорту в результате ДТП. Затем они получали от страховых компаний денежные средства в виде страховых возмещений. Всего им инкриминировано более 100 подобных эпизодов.По данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.Сотрудниками правоохранительных органов проведено 12 обысков по местам проживания фигурантов и в офисном помещении, в результате которых обнаружены печати и штампы различных организаций. Кроме того, изъяты оргтехника, флеш-накопители с реестрами выплатных дел и их оригиналы, а также исковые заявления в суды.В настоящее время двоим подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование уголовного дела продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видео