Новость о том, что грудные имплантаты вызывают рак, стала шоком для Алены Кравец. Она всегда гордилась сделанными за большие деньги в Швейцарии аппетитными сочными персями анатомической формы. А теперь оказывается, что они тает в себе смертельную опасность...

Новость о том, что грудные имплантаты вызывают рак, стала шоком для Алены Кравец. Она всегда гордилась сделанными за большие деньги в Швейцарии аппетитными сочными персями анатомической формы. А теперь оказывается, что они тает в себе смертельную опасность..."Я плакала весь день, – рассказала "Дни.ру" Алена. – Так переживала, что аж сердце заболела и давление поднялось. В итоге открыла бутылку вина и стала пить. Стакан за стаканом. Хотя прежде была равнодушна к алкоголю. Но сейчас мне хочется просто забыться и не думать, что мне, как и миллионам женщин по всему миру, грозит рак".Напомним, что накануне Американское Управление по надзору за качеством медикаментов провело исследование и сообщило, что у 500 женщин после операции по моделированию груди при помощи имплантатовBiocell компании Allerganвыявили онкологию, еще 12 скончались. После этого на сайте Росздравнадзора появилось сообщение: "Использование текстурированных грудных имплантатов Allergan, по информации производителя, может привести к возникновению анапластической крупноклеточной лимфомы (редкая форма рака – Прим. ред.)"."Я боюсь ампутации груди, поэтому срочно обратилась к врачу, сделала УЗИ, провела маммографию, – плачет Кравец. – Врачи пока ничего конкретного не говорят, твердят, что надо провести дополнительные исследования и сдать анализы. Даже не знаю, что и думать. Сна нет – в голову лезут тревожные мысли".А на своей странице в социальной сети Instagram написала: "Наша женская погоня за красотой оборачивается такими страданиями. А стоит ли игра свеч? Мы же хотим нравиться мужчинам , нравиться себе в зеркале, и даже не понимаем, что добровольно и за большие деньги закладываем в себя бомбу замедленного действия".