В областной администрации провели семинар для представителей государственной и муниципальной власти

В областной администрации провели семинар для представителей государственной и муниципальной властиВрио первого заместителя Губернатора области Максим Брусенцов и управляющий Владимирским отделением № 8611 ПАО «Сбербанк» Андрей Черкашин провели семинар «Развитие инфраструктуры Владимирской области с применением коробочных решений Сбербанка» для представителей государственной и муниципальной власти.Как правильно муниципалитетам выстраивать ГЧП (государственно-частное партнёрство) с инвесторами? На этот главный вопрос призван ответить сегодняшний обучающий семинар. Госслужащие должны постичь науку правильного взаимодействия с инвесторами, чтобы социальные проекты, которые важны и для экономики области, и для её жителей, осуществлялись гораздо быстрее, нежели это происходит сейчас.Как отметил Максим Брусенцов, в условиях современной рыночной экономики успешное развитие инфраструктуры регионов невозможно без объединения усилий государственного и частного секторов в форме взаимовыгодного сотрудничества. Это наиболее перспективный механизм привлечения внебюджетных средств для модернизации объектов транспортной, энергетической, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры.«Вложение частных инвестиций в социально значимые объекты значительно сокращает время реального воплощения проекта. Взаимодействие власти и бизнеса в рамках проекта накладывает ответственность на каждого из партнёров, грамотно распределяет риски. И что важно, это позволяет снизить нагрузку на региональный и местный бюджеты, а значит рационализировать распределение бюджетных средств», – подчеркнул врио первого вице-губернатора.Максим Брусенцов пояснил, что во Владимирской области на условиях совместного партнёрства бизнеса и власти реализуется 32 проекта на 13 млрд рублей. Эту цифру Брусенцов считает «каплей в море».«Инвестор приходит на нашу территорию зарабатывать деньги. Но вместе с тем он должен и приносить социальную пользу. Когда он приходит один, строит, например, детский сад и пытается его самостоятельно эксплуатировать, у него есть большой риск. При взаимодействии с государством, этот риск сокращается.Сегодняшний семинар поможет органам муниципальной власти, научит правильно выстраивать диалог с инвесторами. Банки умеют это делать, профильный отдел в областной администрации умеет, а вот муниципальные представители не всегда знают тонкости ведения такого диалога. Мы можем им что-то посоветовать, но разговаривать с инвестором, и убедить, чтобы он остался на их территории, должны они сами», - рассказал Максим Брусенцов.В качестве экспертов на семинаре выступили банковские специалисты. Они рассказали о возможностях и требованиях к участникам государственно-частного партнёрства.Сбербанк одним из первых разработал стандартные инвестиционные решения по развитию инфраструктуры городов в системах ЖКХ, транспорта и в социальной сфере. Это коробочный набор шаблонов документов и основных требований, включая финансовую модель для подготовки, сопровождения и финансирования концессионных проектов.«Сложные инфраструктурные проекты невозможно решить в одиночку. Объединив усилия, мы сможем получать мультипликативный эффект, то есть результат для всех. Отдельная тема – это качество жизни населения. У Сбербанка есть стандартные продукты, которые позволяют облегчить и ускорить строительство новых социально важных объектов», – сказал Андрей Черкашин.Сейчас во Владимирской области на условиях ГЧП уже реализуют крупные социальные проекты, среди них есть и долгосрочные. К примеру, строительство многофункционального спортивного комплекса вместимостью 1500 человек в Суздале. Там же в Суздальском районе, в деревне Маслёнка, планируют создать лыжно-биатлонный комплекс «Исахра» для занятий биатлоном и смежными видами спорта – стрелковым спортом, стрельбой из лука, зимним ориентированием. Общий объём инвестиций - от 100 до 120 млн рублей. Проект предусматривает, что на этом объекте можно будет проводить соревнования даже международного уровня.Новый туристический продукт «Покров-город мастеров» - музейно-выставочный комплекс, который растянется вдоль трассы М7, появится в ближайшие 5 лет - ещё один проект ГЧП. В Вязниковском районе под эгидой ГЧП планируют реконструировать и модернизировать здания и городских бань, и поселковых – в Никологорах, Центральном, Мстёре.