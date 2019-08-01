Еврокомиссия предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.

Еврокомиссия предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.Как передает ТАСС, об этом сообщил информированный источник из Брюсселя. Собеседник агентства отметил, что данный вариант будет обсуждаться ЕК 16 сентября на трехсторонних министерских переговорах.Уже известны участники встречи с российской и европейской стороны — это министр энергетики РФ Александр Новак и заместитель главы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович. Кандидатура представителя Украины пока остается неизвестной – Киев формирует новый состав кабинета министров после парламентских выборов в этой стране.31 декабря 2019 года истекает срок действия десятилетнего газового контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом". К данному времени планируется запуск "Северного потока-2", которыйкачественно снизит зависимость России от украинского маршрута.Данный контракт по оценкам Еврокомиссии дает Украине ежегодно до трех миллиардов долларов и в случае его прекращения Евросоюзу придется наращивать финансовую помощь Киеву.