Последний месяц лета принесет новые испытания для российской валюты. Глобальные тенденции на мировом финансовом рынке приведут к снижению курса рубля, полагают опрошенные Дни.ру финансовые аналитики.

Последний месяц лета принесет новые испытания для российской валюты. Глобальные тенденции на мировом финансовом рынке приведут к снижению курса рубля, полагают опрошенные "Дни.ру" финансовые аналитики.Для курса рубля август – традиционно плохой месяц, напомнилэксперт "Международного финансового центра" Дмитрий Иногородский."Причинами сезонного ослабления рубля чаще всего называют переводдивидендов из рублей в валюту иностранными инвесторами, а сезон отпусковкрупных участников рынка позволяет спекулянтам продавливать техническиеуровни", – пояснил аналитик.Впрочем, отметил эксперт, отсутствие серьезныхгеополитических рисков может сыграть в пользу "деревянного". Помнению Иногородского, США не готовы к продолжению санкционной войны с Россией."К концу августа я бы не ждал курс выше 64,3-64,5 что немногим больше 1,5%снижения", – дал прогноз эксперт.Снижение по отношению к иностранным валютампредрекает и ведущий аналитик QBF Олег Богданов. По мнению финансиста, ослабление российской валюты будет проходитьплавно, можно ожидать снижения на 2-3%, до 65 рублей за доллар."Это никакне повлияет на потребительскую инфляцию и цены в магазинах, сезонно они могутдаже снизиться", – отметил аналитик.Схожего мнения придерживается и директор казначейства банка"Восточный" Константин Кочергин. Эксперт напомнил о таких факторах,как прогнозируемое ухудшение платежного баланса, рост спроса населения навалюту в период отпусков, а также снижение нефтяных котировок и замедлениепритока иностранного капитала в российский фондовый рынок.Вместе с тем положительное влияние на курс рубля можетоказать решение Федеральной резервной системы США по процентной ставке."Снижение процентной ставки американским регулятором вызовет ослаблениедоллара и краткосрочный всплеск аппетита инвесторов к рисковым активам, в томчисле и к рублю", – пояснил аналитик.По его мнению, в августе за доллар будут давать 63-65рублей. Что касается европейской валюты, то она, полагает Кочергин, будетторговаться в районе 70,15-73.00 рублей.по отношению к доллару в районе 63-65прогнозирует и эксперт ИФК "Солид" Вадим Кравчук. На отечественнуювалюту будет оказывать влияние монетарная политика Центробанка и спрос нароссийские облигации. "Риски для рубля в августе сохраняются, но поводовдля снижения аналогичного прошлому году сейчас нет", – заключил аналитик.