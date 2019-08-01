Последний месяц лета принесет новые испытания для российской валюты. Глобальные тенденции на мировом финансовом рынке приведут к снижению курса рубля, полагают опрошенные Дни.ру финансовые аналитики.
Последний месяц лета принесет новые испытания для российской валюты. Глобальные тенденции на мировом финансовом рынке приведут к снижению курса рубля, полагают опрошенные "Дни.ру" финансовые аналитики.
Для курса рубля август – традиционно плохой месяц, напомнил
эксперт "Международного финансового центра" Дмитрий Иногородский.
"Причинами сезонного ослабления рубля чаще всего называют перевод
дивидендов из рублей в валюту иностранными инвесторами, а сезон отпусков
крупных участников рынка позволяет спекулянтам продавливать технические
уровни", – пояснил аналитик.
Впрочем, отметил эксперт, отсутствие серьезных
геополитических рисков может сыграть в пользу "деревянного". По
мнению Иногородского, США не готовы к продолжению санкционной войны с Россией.
"К концу августа я бы не ждал курс выше 64,3-64,5 что немногим больше 1,5%
снижения", – дал прогноз эксперт.
Снижение по отношению к иностранным валютам
предрекает и ведущий аналитик QBF Олег Богданов. По мнению финансиста, ослабление российской валюты будет проходить
плавно, можно ожидать снижения на 2-3%, до 65 рублей за доллар.
"Это никак
не повлияет на потребительскую инфляцию и цены в магазинах, сезонно они могут
даже снизиться", – отметил аналитик.
Схожего мнения придерживается и директор казначейства банка
"Восточный" Константин Кочергин. Эксперт напомнил о таких факторах,
как прогнозируемое ухудшение платежного баланса, рост спроса населения на
валюту в период отпусков, а также снижение нефтяных котировок и замедление
притока иностранного капитала в российский фондовый рынок.
Вместе с тем положительное влияние на курс рубля может
оказать решение Федеральной резервной системы США по процентной ставке.
"Снижение процентной ставки американским регулятором вызовет ослабление
доллара и краткосрочный всплеск аппетита инвесторов к рисковым активам, в том
числе и к рублю", – пояснил аналитик.
По его мнению, в августе за доллар будут давать 63-65
рублей. Что касается европейской валюты, то она, полагает Кочергин, будет
торговаться в районе 70,15-73.00 рублей.
по отношению к доллару в районе 63-65
прогнозирует и эксперт ИФК "Солид" Вадим Кравчук. На отечественную
валюту будет оказывать влияние монетарная политика Центробанка и спрос на
российские облигации. "Риски для рубля в августе сохраняются, но поводов
для снижения аналогичного прошлому году сейчас нет", – заключил аналитик.