Николая Расторгуева реабилитировали после жесткой критики.
Петь по-русски в России теперь не стыдно.
Николая Расторгуева реабилитировали после жесткой критики.
Петь по-русски в России теперь не стыдно.
Николая Расторгуева и группу "Любэ" жестко
критиковали в начале 2000-х годов. Дело было в том, что в музыкальных изданиях
бал правила когорта экспертов, считавшихся блюстителями "хорошего вкуса".
Но подходила под это определение только гитарная западная музыка, пишет telegram-канал
"Русский шаффл".
"Эти люди молились на "Радиохэд" и не могли
себе представить, как можно без ужимок написать про великую для своего времени
группу "Любэ", – напоминает автор.
В качестве примера приводится рецензия на сборник группы
"Любэ" "Юбилей. Лучшие песни", опубликованная в 2003 году в
журнале Play.
"Рецензия на альбом группы "Любэ" в
музыкальном журнале? Чистое недоразумение! Если рецензия есть, значит журнал не
музыкальный, а так, чтиво разгрузочно-туалетное. В оправдание же можем сказать
лишь то, что, наверное, не нашлось у отечественных рекорд-лейблов ничего
другого прислать для рецензирования", – писали музыкальные критики о группе
.
Автор признается: он рад тому, что такую музыкальную критику
мы потеряли. Сегодня, к счастью, нет единого "партийного" мнения, и
никто не клеймит за "попсу". "Когда петь по-русски – не стыдно.
Когда можно совершенно серьезно начать говорить про группу "Альянс"
или музыку Игоря Николаева – и тебя будут внимательно слушать", – пишет telegram-канал.
В том числе, можно слушать . Результат, по мнению автора,
ожидаемый – россиян просто перекормили отвратительными рецензиями.