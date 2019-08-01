Николая Расторгуева реабилитировали после жесткой критики. Петь по-русски в России теперь не стыдно.

Николая Расторгуева реабилитировали после жесткой критики.Петь по-русски в России теперь не стыдно.Николая Расторгуева и группу "Любэ" жесткокритиковали в начале 2000-х годов. Дело было в том, что в музыкальных изданияхбал правила когорта экспертов, считавшихся блюстителями "хорошего вкуса".Но подходила под это определение только гитарная западная музыка, пишет telegram-канал"Русский шаффл"."Эти люди молились на "Радиохэд" и не моглисебе представить, как можно без ужимок написать про великую для своего временигруппу "Любэ", – напоминает автор.В качестве примера приводится рецензия на сборник группы"Любэ" "Юбилей. Лучшие песни", опубликованная в 2003 году вжурнале Play."Рецензия на альбом группы "Любэ" вмузыкальном журнале? Чистое недоразумение! Если рецензия есть, значит журнал немузыкальный, а так, чтиво разгрузочно-туалетное. В оправдание же можем сказатьлишь то, что, наверное, не нашлось у отечественных рекорд-лейблов ничегодругого прислать для рецензирования", – писали музыкальные критики о группеАвтор признается: он рад тому, что такую музыкальную критикумы потеряли. Сегодня, к счастью, нет единого "партийного" мнения, иникто не клеймит за "попсу". "Когда петь по-русски – не стыдно.Когда можно совершенно серьезно начать говорить про группу "Альянс"или музыку Игоря Николаева – и тебя будут внимательно слушать", – пишет telegram-канал.В том числе, можно слушать . Результат, по мнению автора,ожидаемый – россиян просто перекормили отвратительными рецензиями.