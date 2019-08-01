Актрису Инну Чурикову выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского. 19 июля во время спектакля в театре Русская песня артистке стало плохо, и она упала со сцены.

Актрису Инну Чурикову выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на справочную службу института.Напомним, 19 июля во время спектакля в театре "Русская песня" артистке стало плохо, и она упала со сцены. Чурикову доставили в хирургическую реанимацию. Врачи оценили ее состояния как тяжелое.В конце июля актриса рассказала журналистам, что чувствует себя гораздо лучше и планирует в ближайшее время выписываться из больницы.Российская актриса Инна Чурикова известная зрителям по таким фильмам, как "Тот самый Мюнхгаузен", "Военно-полевой роман" и "Ширли-Мырли".