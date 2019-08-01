Московский баскетбольный клуб ЦСКА сообщил о подписании контракта с американским защитником Роном Бэйкером. Соглашение с 26-летним баскетболистом рассчитано на один сезон.

Московский баскетбольный клуб ЦСКА сообщил о подписании контракта с американским защитником Роном Бэйкером. Соглашение с 26-летним баскетболистом рассчитано на один сезон."Восхищен той возможности, которую предоставил мне ЦСКА. Большое спасибо за нее. Готов сражаться для болельщиков ЦСКА", – цитирует Бэйкера официальный сайт красно-синих.Американский баскетболист выступал в НБА за "Нью-Йорк" и "Вашингтон". В прошлом сезоне он сыграл 15 матчей, набирая в среднем 3,1 очка и отдавая 1,8 передачи.