На проходящем в Генпрокуратуре форуме Вместе против коррупции специалисты озвучили результаты специального психологического исследования среди чиновников.

На проходящем в Генпрокуратуре форуме "Вместе против коррупции" специалисты озвучили результаты специального психологического исследования среди чиновников. Оказалось, что законопослушные российские госслужащие такие понятия, как мораль, совесть и порядочность ставят выше, чем закон и власть, передает РИА Новости."Низкий ранг закона у законопослушных госслужащих, многие из которых имели высшее юридическое образование, это достаточно тревожный знак", — считает ведущий научный сотрудник отдела психологического обеспечения прокурорской деятельности НИИ университета прокуратуры РФ Наталья Ратинова.