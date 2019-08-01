В Сети опубликовали анонс нового выпуска телестройки. На представленном видео участники реалити-шоу Дом-2 Саша Черно и Сергей Захарьяш перемывают косточки другим жителям проекта.

В Сети опубликовали анонснового выпуска телестройки. На представленном видео участники реалити-шоу "Дом-2"Саша Черно и Сергей Захарьяш перемывают косточки другим жителям проекта.Саша и Сергей обсуждают АндреяШабарина и его возлюбленную Розу Райсон. По словам Черно, участник шоу "Дом-2" подкаблуком у зазнобы. Якобы Роза настраивает Андрея против других обитателей телестройки.Захарьяш согласился ссобеседницей. "Бабы, которые так пищат, в них есть эта стервозность", – добавилон.Отметим, что поклонники шоу"Дом-2" Сашу и Сергея осудили. Звезд телестройки назвали гадкими сплетниками.Особо от критиков досталось Черно."Ах, ты ж Хрячина ... Тампошептала , там пошушукала – 👎крыса(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ееповедение как авторитета🤣", "Черно вездесвой нос сует. В своей семье только порядка нет. Грязнуля. Самая грязная бабапроекта", "Черно ходит как сплетница всем все доносит", – писализрители шоу в комментариях.По мнениюинтернет-обывателей, Саше Черно необходимо перестать копаться в чужом грязномбелье и срочно заняться своей внешностью. Также пользователи Сети спорили,действительно ли она сбросила вес."Черно заметно похуделасмотрю 👍", "Гдешуня,в каком месте похудела,сейчас пришлась,живот висит,зачем врать,для чего?","Идет живот до колен весит где ее похудение врет как жрала таки продолжает хватит всех разбирать и тебе и купиным жса", "Не,реально похудела. Габариты по меньше стали", – писали фанаты .