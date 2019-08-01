В Сети опубликовали анонс
нового выпуска телестройки. На представленном видео участники реалити-шоу Дом-2
Саша Черно и Сергей Захарьяш перемывают косточки другим жителям проекта.
В Сети опубликовали анонс
нового выпуска телестройки. На представленном видео участники реалити-шоу "Дом-2"
Саша Черно и Сергей Захарьяш перемывают косточки другим жителям проекта.
Саша и Сергей обсуждают Андрея
Шабарина и его возлюбленную Розу Райсон. По словам Черно, участник шоу "Дом-2" под
каблуком у зазнобы. Якобы Роза настраивает Андрея против других обитателей телестройки.
Захарьяш согласился с
собеседницей. "Бабы, которые так пищат, в них есть эта стервозность", – добавил
он.
Отметим, что поклонники шоу
"Дом-2" Сашу и Сергея осудили. Звезд телестройки назвали гадкими сплетниками.
Особо от критиков досталось Черно.
"Ах, ты ж Хрячина ... Там
пошептала , там пошушукала – 👎крыса
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ее
поведение как авторитета🤣", "Черно везде
свой нос сует. В своей семье только порядка нет. Грязнуля. Самая грязная баба
проекта", "Черно ходит как сплетница всем все доносит", – писали
зрители шоу в комментариях.
По мнению
интернет-обывателей, Саше Черно необходимо перестать копаться в чужом грязном
белье и срочно заняться своей внешностью. Также пользователи Сети спорили,
действительно ли она сбросила вес.
"Черно заметно похудела
смотрю 👍", "Где
шуня,в каком месте похудела,сейчас пришлась,живот висит,зачем врать,для чего?",
"Идет живот до колен весит где ее похудение врет как жрала так
и продолжает хватит всех разбирать и тебе и купиным жса", "Не,
реально похудела. Габариты по меньше стали", – писали фанаты .