Певицу Глюкозу оставил муж – это уже ни для кого не секрет.
Однако доказательства непристойного поведения артистки, которые
появились в Сети, не внушают доверия. Есть подозрения, что супруг Натальи
Ионовой таким образом пытается свалить на нее вину за развод.
Певицу Глюкозу оставил муж – это уже ни для кого не секрет.
Однако "доказательства" непристойного поведения артистки, которые
появились в Сети, не внушают доверия. Есть подозрения, что супруг Натальи
Ионовой таким образом пытается свалить на нее вину за развод.
Анонимные Telegram-каналы вбросили в Сеть переписку певицы
Глюкозы с каким-то предприимчивым парнем. Тот якобы хотел заработать -
продать артистке "галочку" в Instagram. Наталья якобы взялась его совращать.
Скриншоты компрометирующей певицу Глюкозу переписки гуляют по
Рунету. Однако известный блогер Лена Миро уверена, что это фейк, и сделать его
совсем нетрудно, тем более, если за это кому надо заплатили.
"Давайте попробуем разобраться и зададимся одним
вопросом: откуда у чувака телефонный номер Натальи? Нет, на самом деле достать
его совершенно несложно, но смотря ведь кому. Мне – несложно. Чуваку, который
пытается впихнуть синюю галку, даже не зная, что она уже есть у Глюкозы -
сомнительно как-то, да?" – пишет Лена Миро.
Если кто-то думает, что скрины переписки – доказательство,
то он заблуждается. Их сделать тоже просто. "Как они делаются? Школьники
Петя и Коля, ведущие телеграм-канал.., переименовывают друг друга в контактах.
Один из них становится Наташей и яро домогается до второго", -
поясняет популярный блогер технику создания компромата на .
Лена Миро не исключает, что пытается снять
стресс от разрыва с супругом и ищет новых знакомств. Но не таким образом,
скриншоты – явный фейк, уверена блогер. Не исключает Миро и того, что вброс сделан
совсем не бесплатно. Возможно, его проплатил кто-то, кто не хочет, чтобы его
считали виновным в разводе, прозрачно намекает блогер в своем "Живом
журнале".