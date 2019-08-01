Певицу Глюкозу оставил муж – это уже ни для кого не секрет. Однако доказательства непристойного поведения артистки, которые появились в Сети, не внушают доверия. Есть подозрения, что супруг Натальи Ионовой таким образом пытается свалить на нее вину за развод.

Певицу Глюкозу оставил муж – это уже ни для кого не секрет.Однако "доказательства" непристойного поведения артистки, которыепоявились в Сети, не внушают доверия. Есть подозрения, что супруг НатальиИоновой таким образом пытается свалить на нее вину за развод.Анонимные Telegram-каналы вбросили в Сеть переписку певицыГлюкозы с каким-то предприимчивым парнем. Тот якобы хотел заработать -продать артистке "галочку" в Instagram. Наталья якобы взялась его совращать.Скриншоты компрометирующей певицу Глюкозу переписки гуляют поРунету. Однако известный блогер Лена Миро уверена, что это фейк, и сделать егосовсем нетрудно, тем более, если за это кому надо заплатили."Давайте попробуем разобраться и зададимся однимвопросом: откуда у чувака телефонный номер Натальи? Нет, на самом деле достатьего совершенно несложно, но смотря ведь кому. Мне – несложно. Чуваку, которыйпытается впихнуть синюю галку, даже не зная, что она уже есть у Глюкозы -сомнительно как-то, да?" – пишет Лена Миро.Если кто-то думает, что скрины переписки – доказательство,то он заблуждается. Их сделать тоже просто. "Как они делаются? ШкольникиПетя и Коля, ведущие телеграм-канал.., переименовывают друг друга в контактах.Один из них становится Наташей и яро домогается до второго", -поясняет популярный блогер технику создания компромата на .Лена Миро не исключает, что пытается снятьстресс от разрыва с супругом и ищет новых знакомств. Но не таким образом,скриншоты – явный фейк, уверена блогер. Не исключает Миро и того, что вброс сделансовсем не бесплатно. Возможно, его проплатил кто-то, кто не хочет, чтобы егосчитали виновным в разводе, прозрачно намекает блогер в своем "Живомжурнале".