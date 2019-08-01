Пермский Росреестр завершил служебную проверку по факту того, что сотрудница ведомства пинала ногами бездомного, прогоняя его с крыльца здания. Результатом стало увольнение женщины.

Пермский Росреестр завершил служебную проверку по факту того, что сотрудница ведомства пинала ногами бездомного, прогоняя его с крыльца здания. Результатом стало увольнение женщины.Ранее в сети появилось скандальное видео, на котором видно, как работница пермского Росреестра прогоняет пинками бездомного мужчину, расположившегося на крыльце ведомства. Женщина объяснила причину своего поступка. По ее словам, бездомный "задушил всех девочек" своим запахом, она неоднократно вызывала сотрудников правоохранительных органов, но те не предпринимали никаких мер. Вскоре ситуацию прокомментировала глава краевого управления Росреестра в Перми Лариса Аржевитина. Она сообщила, что бездомный облюбовал крыльцо здания еще месяц назад и неоднократно распивал на нем вместе с собутыльниками спиртные напитки.Завершив служебную проверку по факту случившегося, в Росреестре приняли решение уволить сотрудницу пермского филиала в связи с нарушением общих принципов служебного поведения государственных служащих, сообщает издание 59.RU. Руководитель Росреестра Виктория Абрамченко рассказала, что "этот крайне неприятный случай должен быть уроком всем работникам" системы ведомства. По ее словам, подобное поведение недопустимо ни для кого, а для госслужащего тем более. Абрамченко отметила, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека — это основной смысл и содержание деятельности органов государственной власти. "Это базовые принципы служебного поведения госслужащих", — резюмировала руководитель Росреестра.