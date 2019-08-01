Экипаж яхты Крейсер, потерпевшей бедствие в Белом море, благополучно доставлен в Архангельск сегодня ночью. Об этом сообщает ГТРК Поморье.

Экипаж яхты "Крейсер", потерпевшей бедствие в Белом море, благополучно доставлен в Архангельск сегодня ночью. Об этом сообщает ГТРК "Поморье".Как известно, яхта потеряла ход 30 июля во время сильнейшего шторма. Выяснилось, что причиной ЧП стала рыболовная сеть. Она запуталась в винтах судна с туристами. В результате яхте пришлось остановиться и ждать помощи.На помощь пришел "Профессор Молчанов" — научно-исследовательское судно, которое удерживало яхту. Накануне вечером буксир смог подхватить "Крейсер" и начал транспортировать его к берегу. Помощь медиков никому не понадобилась.