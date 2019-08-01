Единая Россия разработает поправки в законодательство, которые обяжут информировать должников о назначении слушания в порядке приказного производства и предотвратят попытки взыскания с граждан несуществующих долгов на основании судебного приказа. Об этом сообщила депутат Госдумы, координатор партийного проекта ЕР Народный контроль Анна Кувычко.

"Единая Россия" разработает поправки в законодательство, которые обяжут информировать должников о назначении слушания в порядке приказного производства и предотвратят попытки взыскания с граждан несуществующих долгов на основании судебного приказа. Об этом сообщила депутат Госдумы, координатор партийного проекта "ЕР" "Народный контроль" Анна Кувычко.Последнее время участились случаи мошенничества, когдазлоумышленники используют персональные данные гражданина, идут с фиктивнойраспиской в мировой суд и оформляют судебный приказ о взыскании средств. Банкии служба судебных приставов обязаны исполнить этот документ, напомнила Кувычко."Для предотвращения таких случаев мы разработаемпоправки, которые обяжут суд при приказном производстве и рассмотрении иска вдругом регионе или невозможности установления подлинности предъявленныхдокументов информировать должников о назначении слушания помимо судебногоизвещения посредством СМС-оповещения, рассылкой на электронную почту или насайте "Госуслуги", – рассказала парламентарий.Также необходимо, чтобы суд максимально оперативнопубликовал на сайте сведения о начале разбирательства, отметила депутат. Дляразработки поправок единороссы попросили Минюст предоставить перечень подобныхслучаев.Такой тип мошенничества Кувычко назвала особо циничным. Еслибанковские счета отсутствуют, то приставы взыскивают средства с иных источниковвплоть до счета мобильного телефона. При этом банк ответственности не несет,поскольку доверяет судебному приказу.Правоохранительные органы узнают о мошенничестве тогда,когда ни денег, ни злоумышленника найти вряд ли возможно. "Министерствоюстиции и другие компетентные органы должны поставить заслон людям,использующим судебные приказы в своих корыстных и нечистоплотных целях.Рассчитываем на оперативную реакцию структур по защите прав граждан", -подчеркнула депутат.Напомним, ранее активисты партийного проекта "Народныйконтроль" проверили деятельность микрофинансовых организаций в 40 регионах.Был выявлено ряд нарушений. Так, 16 организаций работали без лицензий, а 91 -располагалась на территории объектов нестационарной торговли.Партпроект "Единой России" "Народныйконтроль" направлен на повышение уровня информированности общественности всфере продовольственной политики. Также партийцы контролируют качество товаров, занимаются поддержкой производства отечественной конкурентоспособной продукции. В рамкахпроекта единороссы проверяют цен на лекарства в регионах, анализируютдеятельность организаций, предоставляющих займы.